Украину атакуют "Шахеды": в некоторых областях объявлена тревога

Российские войска ночью 5 апреля атакуют Украину беспилотниками типа "Шахеды". В некоторых областях объявлена тревога.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Воздушных Сил ВС Украины и карту воздушных тревог.
По словам защитников, беспилотники движутся в направлении Днепропетровской области.
"Движение беспилотников типа Shahed из Херсонской в направлении Днепропетровской области", - написали в Воздушных силах.
Обновлено 00:23:
Воздушные Силы сообщают об беспилотнике в направлениим Никополя Днепропетровской области.
"Никополь - ударный дрон в направлении города", - сообщили защитники.
Обновлено 00:30:
Защитники сообщают об дронах в Днепропетровской области.
"Группа ударных беспилотников в Днепропетровской области в северо-восточном направлении", - сообщили Воздушные Силы.
Обновлено 00:37:
ВСУ сообщают, что беспилотники движутся курсом на Запорожье.
"Движение беспилотников курсом на Запорожье!", - написали защитники.
В данный момент карта воздушных тревог выглядит так:
Ночью 4 апреля российские войска атаковали Украину беспилотниками. Дроны летели на Харьков из Белгородской области, а также заходили из южных областей и направлялись в центральные, где их уничтожали силы ПВО.
Враг "Шахедами" атаковал Харьков. Попадания зафиксировані в трех районах города. Подробнее о последствиях - в материале РБК-Украина.
Также мы сообщали, сколько дронов уничтожила ПВО.
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