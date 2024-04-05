Украину атакуют "Шахеды": в некоторых областях объявлена тревога

Атака российских "Шахедов" по Украине

Ночью 4 апреля российские войска атаковали Украину беспилотниками. Дроны летели на Харьков из Белгородской области, а также заходили из южных областей и направлялись в центральные, где их уничтожали силы ПВО.

Враг "Шахедами" атаковал Харьков. Попадания зафиксировані в трех районах города. Подробнее о последствиях - в материале РБК-Украина.

Также мы сообщали, сколько дронов уничтожила ПВО.

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