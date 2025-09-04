Україну атакують "Шахеди": де оголошено тривогу

Перше повідомлення про загрозу ударів російських дронів військові повідомили о 22:46. За даними Повітряних сил, групу ворожих ударних БпЛА було зафіксовано на Сумщині, вони рухались північним/південно-західним курсом.

Вже через кілька хвилин стало відомо про групу ударних безпілотників на Чернігівщині, що рухались південно-західним курсом.

Згодом військові попередили про небезпеку для Дніпропетровщини.

Мапа повітряних тривог станом на 23:50 має такий вигляд:

Оновлення 1:20

Близько 1:20 Повітряні сили України повідомили про небезпеку для Полтавської області, зокрема Лубенського району.

Уже за кілька хвилин, о 1:26, Повітряні Сили уточнили, що під потенційним ударом перебувають також Запорізька та Харківська області. У Харківській області небезпека стосується Куп’янського, Чугуївського, Ізюмського та Берестівського районів.

Військові закликають мешканців зазначених територій не ігнорувати сигнали повітряної тривоги, перебувати в укриттях та дотримуватися правил безпеки.

Оновлена карта тривог виглядає наступним чином: