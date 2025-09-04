Украину атакуют "Шахеды": где объявлена тревога

Первое сообщение об угрозе ударов российских дронов военные сообщили в 22:46. По данным Воздушных сил, группа вражеских ударных БпЛА была зафиксирована на Сумщине, они двигались северным/юго-западным курсом.

Уже через несколько минут стало известно о группе ударных беспилотников на Черниговщине, которые двигались юго-западным курсом.

Впоследствии военные предупредили об опасности для Днепропетровщины.

Карта воздушных тревог по состоянию на 23:50 имеет такой вид: