Україну атакують російські "Шахеди": де загроза ударів

Перші ворожі безпілотники з'явилися у повітряному просторі України близько 21:00 та рухалися з півночі Чернігівської та Сумської областей на південь та південний захід.

Станом на 22:58 російські "Шахеди" рухалися:

нова група на півночі Чернігівської області курсом на південь;

на півдні Чернігівської області курсом на Київську область;

на сході Полтавської області, курсом на південь;

у Черкаській області, курсом на південь/південний захід.

О 23:14 оголошено повітряну тривогу в місті Києві. Військові повідомляють про наближення ворожого БпЛА у напрямку міста зі сходу.

О 23:24 зафіксовано нову групу ударних БпЛА на півночі Чернігівської області, рухаються курсом на південний захід.

Станом на 23:14 карта повітряних тривог України виглядала так: