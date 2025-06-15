Україну атакують російські "Шахеди": де загроза ударів

Російські загарбники запустили по Україні ударні дрони "Шахед". У низці областей оголошено повітряну тривогу, працює ППО.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Повітряні сили ЗСУ та Карту повітряних тривог України.
Перші ворожі безпілотники з'явилися у повітряному просторі України близько 21:00 та рухалися з півночі Чернігівської та Сумської областей на південь та південний захід.
Станом на 22:58 російські "Шахеди" рухалися:
О 23:14 оголошено повітряну тривогу в місті Києві. Військові повідомляють про наближення ворожого БпЛА у напрямку міста зі сходу.
О 23:24 зафіксовано нову групу ударних БпЛА на півночі Чернігівської області, рухаються курсом на південний захід.
Станом на 23:14 карта повітряних тривог України виглядала так:
У ніч на неділю, 15 червня, росіяни випустили по Україні 183 "Шахеда" з п'яти напрямків, а також крилаті й балістичні ракети.
Найбільших ударів та руйнувань зазнало місто Кременчуг та низка населених пунктів Полтавської області.
Тим часом росіяни планують удари по енергетиці. Інформацію передали МАГАТЕ і спецпосланнику президента США на Близькому Сході Стіву Віткоффу.
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