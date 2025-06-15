"Іскандери", "Кинджали" і більше сотні дронів: як ППО відбила атаку РФ на Україну

У ніч на 15 червня російські війська здійснили масштабну атаку на Україну, застосувавши 194 засоби повітряного нападу. Основним напрямком обстрілу стала Полтавщина, зокрема місто Кременчук.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Повітряні сили.

За даними Повітряних Сил, ворог запустив 183 ударних безпілотники Shahed та імітатори з територій Курської, Орловської, Брянської областей Росії, а також із Міллерово і Приморсько-Ахтарська.

Крім того, по Україні було випущено кілька ракет різного типу: 2 аеробалістичні ракети Х-47М2 "Кинджал" з Астраханської області, 1 балістична ракета "Іскандер-М/KN-23" з Курської області, 4 крилаті ракети "Іскандер-К" з Ростовської області та 4 крилаті ракети "Калібр" з акваторії Чорного моря.

Станом на 9:00 протиповітряна оборона знешкодила 167 ворожих засобів повітряного нападу: серед них 111 безпілотників Shahed і інших типів, 2 ракети "Кинджал", 3 ракети "Іскандер-К" та 3 ракети "Калібр".

Ще 48 безпілотників були втрачені на рівні радіолокаційного контролю та подавлені засобами радіоелектронної боротьби.

В результаті атаки зафіксовано влучання ворогом у Кременчуці. Також повідомляють про падіння уламків збитих безпілотників у шести локаціях.