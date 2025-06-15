Украину атакуют российские "Шахеды": где угроза ударов

Первые вражеские беспилотники появились в воздушном пространстве Украины около 21:00 и двигались с севера Черниговской и Сумской областей на юг и юго-запад.

По состоянию на 22:58 российские "Шахеды" двигались:

новая группа на севере Черниговской области курсом на юг;

на юге Черниговской области курсом на Киевскую область;

на востоке Полтавской области, курсом на юг;

в Черкасской области, курсом на юг/юго-запад.

В 23:14 объявлена воздушная тревога в городе Киеве. Военные сообщают о приближении вражеского БПЛА в направлении города с востока.

По состоянию на 23:14 карта воздушных тревог Украины выглядела так: