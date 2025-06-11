Україну атакують російські "Шахеди": де загроза ударів

Повітряні атаки Росії

Військові російського агресора продовжують удари з повітря по прифронтових і тилових населених пунктах України.

Вдень 11 червня у Харківській області російський ударний БпЛА атакував саперів, які розміновували сільгоспугіддя. Один із рятувальників загинув.

Під час нещодавньої масованої дронової атаки на Київ, росіяни вперше використали новий реактивний ударний безпілотник "Герань-3".

У ніч на 11 червня російські загарбники масовано атакували ударними дронами Харків. Зафіксовані численні влучання у житлові будинки, промислові та виробничі підприємства, є загиблі.

Під час цього нічного удару по Харкову, ворог застосував нову тактику.

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