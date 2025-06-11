Украину атакуют российские "Шахеды": где риск ударов

Воздушные атаки России

Военные российского агрессора продолжают удары с воздуха по прифронтовым и тыловым населенным пунктам Украины.

Днем 11 июня в Харьковской области российский ударный БПЛА атаковал саперов, которые разминировали сельхозугодья. Один из спасателей погиб.

Во время недавней массированной дроновой атаки на Киев, россияне впервые использовали новый реактивный ударный беспилотник "Герань-3".

В ночь на 11 июня российские захватчики массированно атаковали ударными дронами Харьков. Зафиксированы многочисленные попадания в жилые дома, промышленные и производственные предприятия, есть погибшие.

Во время этого ночного удара по Харькову, враг применил новую тактику.

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