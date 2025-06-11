Украину атакуют российские "Шахеды": где риск ударов

Российские террористы запустили в направлении Украины дроны-камикадзе "Шахед". Во многих областях объявлена воздушная тревога, работают силы ПВО.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушные силы ВСУ и Карту воздушных тревог Украины.
Первая группа вражеских ударных БпЛА появилась в воздушном пространстве страны около 22:00 и двигалась с юга в направлении Херсонской области.
В 22:42 военные сообщали о движении дронов из Херсонской области в Николаевскую область.
В 23:16 была обнаружена большая группа вражеских БПЛА над акваторией Черного моря, которые двигались в направлении Одесской области.
В 23:44 военные сообщили о движении "Шахедов" из Черного моря в направлении городов Вилково и Татарбунары Одесской области.
В 00:03 большая группа вражеских ударных БПЛА приближалась к побережью Одесской области с Черного моря. Курс - на город Вилково.
В 00:22 Воздушные силы сообщили об отбое угрозы ударных БПЛА для всей Украины.
В 00:31 военные сообщили о движении новой группы вражеских ударных дронов из Белгородской области РФ вдоль границы Харьковской и Сумской областей на запад.
По состоянию на 00:22 карта воздушных тревог Украины выглядела так:
Военные российского агрессора продолжают удары с воздуха по прифронтовым и тыловым населенным пунктам Украины.
Днем 11 июня в Харьковской области российский ударный БПЛА атаковал саперов, которые разминировали сельхозугодья. Один из спасателей погиб.
Во время недавней массированной дроновой атаки на Киев, россияне впервые использовали новый реактивный ударный беспилотник "Герань-3".
В ночь на 11 июня российские захватчики массированно атаковали ударными дронами Харьков. Зафиксированы многочисленные попадания в жилые дома, промышленные и производственные предприятия, есть погибшие.
Во время этого ночного удара по Харькову, враг применил новую тактику.
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