У Харківській області росіяни атакували саперів під час розмінування, є загиблий
У Харківській області під час розмінування сільгоспугідь на звільнених територіях Ізюмського району російський дрон атакував рятувальників. Один з саперів загинув.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДСНС.
"Під час розмінування сільгоспугідь на звільнених територіях Ізюмського району російські війська цинічно атакували рятувальників", - йдеться в повідомленні.
Ворог навів ударний безпілотник прямо в робочий орган машини розмінування MINEWOLF MV-370, коли сапери проводили її обслуговування та перевіряли роботу. На жаль, один піротехнік загинув. Ще двоє його колег поранені - зараз перебувають у лікарні, медики борються за їхні життя.
"Ціна безпеки - надзвичайно висока. Щодня наші герої виходять на небезпечну роботу, щоб зробити українську землю чистою від смертельної спадщини війни. Болем відгукується кожна втрата в родині ДСНС", - зазначили рятувальники.
Фото: у Харківській області росіяни атакували саперів під час розмінування (t.me/dsns_telegram)
Обстріл Харкова 11 червня
Нагадаємо, в ніч на 11 червня російські окупанти атакували Харків своїми ударними дронами. Під атакою перебували Основ'янський і Слобідський райони міста.
Були прямі влучання у багатоповерхові будинки, приватний сектор, дитячі майданчики, громадський транспорт, комунальні та виробничі об'єкти, цивільні підприємства. У деяких локаціях в місті виникло чимало пожеж.
Внаслідок ворожої атаки по Харкову загинули четверо людей. Ще понад 60 людей було поранено. Дев'ятеро з постраждалих - діти.
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