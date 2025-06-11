Харків атакували 15 "Шахедів" за дві хвилини: у росіян нова тактика ударів

Російські окупанти змінили тактику атак на Харків. Тепер "Шахеди" б'ють по місту в дуже короткий проміжок часу.

Про це заявив голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов, повідомляє РБК-Україна з посиланням на ефір телемарафону.

"Місто Харків атакували масовано близько 15 "Шахедів". Загалом їх було 17, якщо враховувати область. Вони фактично вдарили за рекордні 1-2 хвилини", - розповів голова ОВА.

За його словами, "прильоти" були в 11 локаціях. Зокрема, було три влучання по житлових будинках. 60 людей отримали поранення, серед яких дев'ять дітей. Ще три людини - загинули. Одна жінка перебуває у вкрай важкому стані.

"Ворог змінює тактику. Спочатку він значно збільшує висоту "Шахедів". Вони спочатку рухаються (на висоті - ред.) 4-5 тисяч метрів і перед самою метою починають різке зниження", - зазначив Синєгубов.

Він уточнив, що ворог вигадує нові тактики, щоб знищувати цивільні підприємства, а також житловий фонд.