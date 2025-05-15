Україну атакують російські "Шахеди": де ризик ударів

Російські загарбники атакують Україну дронами-камікадзе "Шахед". Пуски відбулися одночасно з кількох напрямків.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Повітряні сили ЗСУ та Карту повітряних тривог України.
Перші безпілотники залетіли у повітряний простір країни близько півночі з Курської області на північ Сумської області, а також з тимчасово окупованої Луганської області в напрямку Харківської області.
Станом на 01:24, ворожі дрони рухалися:
О 01:45 військові повідомили про рух груп "Шахедів" з півночі та сходу в напрямку Києва.
Моніторингові канали повідомляють, що станом на 01:44, над Україною перебували близько 30 ударних БпЛА.
О 02:13 оголошено повітряну тривогу в місті Києві.
Станом на 02:13 карта повітряних тривог України виглядала так:
Вдень 14 травня у низці областей України було оголошено повітряну тривогу через загрозу балістики.
Згодом у Сумах пролунав вибух. Ворог атакував об'єкт промислової інфраструктури. Внаслідок обстрілу є поранені й загиблі.
Минулої ночі агресор запустив по Україні більше 100 ударних дронів Shahed і балістичну ракету.
Зокрема, у Рівненській області внаслідок атаки пошкоджено цивільну інфраструктуру, є постраждалі.
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