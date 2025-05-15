Украину атакуют российские "Шахеды": где риск ударов

Российские захватчики атакуют Украину дронами-камикадзе "Шахед". Пуски состоялись одновременно с нескольких направлений.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушные силы ВСУ и Карту воздушных тревог Украины.
Первые беспилотники залетели в воздушное пространство страны около полуночи из Курской области на север Сумской области, а также из временно оккупированной Луганской области в направлении Харьковской области.
По состоянию на 01:24, вражеские дроны двигались:
В 01:45 военные сообщили о движении групп "Шахедов" с севера и востока в направлении Киева.
Мониторинговые каналы сообщают, что по состоянию на 01:44, над Украиной находились около 30 ударных БпЛА.
В 02:13 объявлена воздушная тревога в городе Киеве.
По состоянию на 02:18 российские беспилотники двигались:
По состоянию на 02:42 карта воздушных тревог Украины выглядела так:
Днем 14 мая в ряде областей Украины была объявлена воздушная тревога из-за угрозы баллистики.
Впоследствии в Сумах прогремел взрыв. Враг атаковал объект промышленной инфраструктуры. В результате обстрела есть раненые и погибшие.
Прошлой ночью агрессор запустил по Украине более 100 ударных дронов Shahed и баллистическую ракету.
В частности, в Ровенской области в результате атаки повреждена гражданская инфраструктура, есть пострадавшие.
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