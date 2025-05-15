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Украину атакуют российские "Шахеды": где риск ударов

Фото: российские террористы атакуют Украину дронами-камикадзе (Getty Images)
Автор: Валерий Савицкий

Российские захватчики атакуют Украину дронами-камикадзе "Шахед". Пуски состоялись одновременно с нескольких направлений.

Первые беспилотники залетели в воздушное пространство страны около полуночи из Курской области на север Сумской области, а также из временно оккупированной Луганской области в направлении Харьковской области.

По состоянию на 01:24, вражеские дроны двигались:

  • несколько групп на западе и в центре Сумской области курсом на Черниговскую область;
  • несколько групп в центре Черниговской области курсом на Киевскую область;
  • на юге Черниговской области курсом на Черкасскую область;
  • несколько групп в центре и на юге Харьковской области движутся на юго-запад.

В 01:45 военные сообщили о движении групп "Шахедов" с севера и востока в направлении Киева.

Мониторинговые каналы сообщают, что по состоянию на 01:44, над Украиной находились около 30 ударных БпЛА.

В 02:13 объявлена воздушная тревога в городе Киеве.

По состоянию на 02:18 российские беспилотники двигались:

  • несколько групп в центре Сумской области курсом на Черниговскую и Полтавскую области;
  • новая группа на границе Сумской и Харьковской областей курсом на запад;
  • несколько групп на юге Черниговской области курсом на Киевскую область;
  • группа на севере Киевской области, движутся на запад;
  • группа на границе Киевской и Черкасской областей, курсом на юго-запад;
  • новая группа в Сумской области из Курска, курс юго-западный;
  • в Донецкой области, движутся в направлении Днепропетровской области.

По состоянию на 02:42 карта воздушных тревог Украины выглядела так:

Обстрелы России

Днем 14 мая в ряде областей Украины была объявлена воздушная тревога из-за угрозы баллистики.

Впоследствии в Сумах прогремел взрыв. Враг атаковал объект промышленной инфраструктуры. В результате обстрела есть раненые и погибшие.

Прошлой ночью агрессор запустил по Украине более 100 ударных дронов Shahed и баллистическую ракету.

В частности, в Ровенской области в результате атаки повреждена гражданская инфраструктура, есть пострадавшие.

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Война в УкраинеАтака дронов