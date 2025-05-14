Росія атакувала Україну ракетами та понад 100 дронами: скільки збила ППО

У ніч на 14 травня російські війська здійснили масштабний повітряний напад на Україну.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Повітряних сил ЗСУ.

Крім того, 42 безпілотники-імітатори були локаційно втрачені, що не призвело до негативних наслідків для українських територій.

Як повідомляється, станом на 09:00 14 травня підтверджено збиття 80 ворожих БПЛА типу Shahed, а також інших ударних безпілотників.

Крім того, Росія залучила безпілотники-імітатори різних типів, що запускалися з Брянська, Курська, Орла, Шаталово, Міллерово та Приморсько-Ахтарська.

За даними Повітряних Сил, починаючи з 19:30 13 травня, ворог атакував з різних напрямків, використовуючи балістичну ракету Іскандер-М/KN-23 із Криму та 145 ударних БПЛА типу Shahed.

Атака РФ по Україні

Нагадаємо, що в ніч на 13 травня росіяни запустили лише 10 безпілотників, хоча зазвичай, кількість дронів під час нічних обстрілів сягає сотні, а часом перевищує цю позначку.

Крім того, зранку, 14 травня, у Кропивницькому пролунала серія вибухів. В регіоні було зафіксовано ударні безпілотники росіян.

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