Росія атакувала Україну ракетами та понад 100 дронами: скільки збила ППО
У ніч на 14 травня російські війська здійснили масштабний повітряний напад на Україну.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Повітряних сил ЗСУ.
За даними Повітряних Сил, починаючи з 19:30 13 травня, ворог атакував з різних напрямків, використовуючи балістичну ракету Іскандер-М/KN-23 із Криму та 145 ударних БПЛА типу Shahed.
Крім того, Росія залучила безпілотники-імітатори різних типів, що запускалися з Брянська, Курська, Орла, Шаталово, Міллерово та Приморсько-Ахтарська.
Повітряний напад був відбитий підрозділами Сил оборони України, включаючи авіацію, зенітні ракетні війська, підрозділи радіоелектронної боротьби (РЕБ) та мобільні вогневі групи.
Як відпрацювала ППО
Як повідомляється, станом на 09:00 14 травня підтверджено збиття 80 ворожих БПЛА типу Shahed, а також інших ударних безпілотників.
Крім того, 42 безпілотники-імітатори були локаційно втрачені, що не призвело до негативних наслідків для українських територій.
Внаслідок ворожого нападу постраждали кілька регіонів України, зокрема Сумщина, Харківщина, Одещина, Донеччина та Кіровоградщина.
Атака РФ по Україні
Нагадаємо, що в ніч на 13 травня росіяни запустили лише 10 безпілотників, хоча зазвичай, кількість дронів під час нічних обстрілів сягає сотні, а часом перевищує цю позначку.
Крім того, зранку, 14 травня, у Кропивницькому пролунала серія вибухів. В регіоні було зафіксовано ударні безпілотники росіян.
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