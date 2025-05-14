У Сумах зросла кількість загиблих внаслідок ракетного удару РФ
Кількість загиблих внаслідок ракетного удару росіян по промисловому об'єкту в Сумах 14 травня зросла до трьох осіб.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook глави Сумської ОВА Олега Григорова.
"Унаслідок російського обстрілу промислового об’єкта на території Сумської громади загинули троє людей", - повідомив Григоров.
За його словами, один із чоловіків помер на місці. Ще один - у критичному стані - не доїхав до лікарні. Третя жертва померла вже в медичному закладі.
Загиблим було 36, 29 та 41 рік.
"У зв’язку з трагедіями, що сталися 12 та 14 травня 2025 року внаслідок ворожої атаки на місто Суми, 15 травня оголошено Днем жалоби в Сумській громаді", - повідомив в.о. Сумського міського голови Артем Кобзар.
Удар РФ по Сумах 14 травня
Нагадаємо, сьогодні вдень, 14 травня, у низці регіонів України було оголошено сигнал повітряної тривоги. Повітряні сили ЗСУ попереджали про загрозу застосування балістичного озброєння в областях, де оголошено повітряну тривогу.
Під час тривоги в Сумах прогримів вибух. Згодом в.о. сумського міського голови Артем Кобзар розповів, що вибух пролунав через російський удар по об'єкту промислової інфраструктури.
Раніше у Сумській ОВА повідомляли, що внаслідок обстрілу загинули дві людини, ще дев'ять - поранені.
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