Рівненську область атакували дрони: є поранені та руйнування
Цього ранку Рівненська область опинилась під атакою ворожих безпілотників. В результаті є постраждалі та пошкодження.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram глави Рівненської ОВА Олександра Коваль
"Тривожним був ранок в Рівненській області. Сили ППО знешкодили над (регіоном - ред.) 4 повітряні цілі ворога. Двоє людей зазнали поранень. Є незначні руйнування цивільної інфраструктури", - йдеться у повідомленні
Наразі на місцях збиття працюють відповідні служби. Резюмуючи Коваль висловив слова подяки військовим за роботу та побажав усім спокійного дня.
Нагадаємо, в ніч на 9 лютого 2025 року РФ теж атакувала Рівненську область. В той день тривога в регіоні тривала найдовше з початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну.
"Майже 8 годин тривала тривога у Рівненській області. Це найдовша з початку повномасштабного вторгнення", - повідомляв Коваль.
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