Рівненську область атакували дрони: є поранені та руйнування

Цього ранку Рівненська область опинилась під атакою ворожих безпілотників. В результаті є постраждалі та пошкодження.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram глави Рівненської ОВА Олександра Коваль

Наразі на місцях збиття працюють відповідні служби. Резюмуючи Коваль висловив слова подяки військовим за роботу та побажав усім спокійного дня.

"Тривожним був ранок в Рівненській області. Сили ППО знешкодили над (регіоном - ред.) 4 повітряні цілі ворога. Двоє людей зазнали поранень. Є незначні руйнування цивільної інфраструктури", - йдеться у повідомленні

Нагадаємо, в ніч на 9 лютого 2025 року РФ теж атакувала Рівненську область. В той день тривога в регіоні тривала найдовше з початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

"Майже 8 годин тривала тривога у Рівненській області. Це найдовша з початку повномасштабного вторгнення", - повідомляв Коваль.

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