Україну атакують російські дрони "Шахед": де загроза ударів

Російські терористи запустили в напрямку України дрони-камікадзе "Шахед". У низці областей оголошено повітряну тривогу, працюють сили ППО.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Повітряні сили ЗСУ та Карту повітряних тривог України.
Перші ударні безпілотники почали заходити в повітряний простір України близько 22:00 та рухалися з півночі Чернігівської області.
О 22:35 до них приєдналися ударні дрони через північ Сумської області.
О 23:19 дрони рухалися в Чернігівській області курсом на місто Борзна і селище Срібне.
О 23:58 були виявлені нові групи ударних безпілотників у Донецькій області.
О 01:57 Повітряні сили повідомили про рух групи ударних дронів з півночі Сумської області повз місто Шостку, село Семенівка та місто Новгород-Сіверський у Чернігівській області.
Моніторингові канали повідомляють про звуки вибухів у Шостці.
Станом на 01:55 карта повітряних тривог України виглядала так:
В неділю 10 серпня російські терористи вдарили керованими авіабомбами по Запоріжжю.
Внаслідок атаки зруйновано Центральний автовокзал міста та пошкоджено клініку Запорізького медичного університету, постраждали десятки людей.
Минулої ночі військові агресора обстріляли залізничний вокзал у місті Синельникове Дніпропетровської області. Станція та будівля вокзалу серйозно пошкоджені.
Через атаку, УЗ оголошувала про затримку руху поїздів.