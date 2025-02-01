Україну атакують російські дрони-камікадзе "Шахед": де загроза ударів

Повітряні атаки Росії

Вранці 1 лютого російські терористи вдарили ракетами по Харківській та Полтавській областях.

Одна з ракет поцілила в багатоквартирний житловий будинок у Полтаві. За останніми даними, внаслідок атаки загинуло 11 людей.

Крім того, в місті Суджа Курської області російська армія вдарила по будівлі школи-інтернату.

Станом на даний момент, внаслідок атаки загинули 4 людини. Рятувальна операція триває, кількість жертв може зрости.

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