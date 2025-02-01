Кількість загиблих внаслідок удару по будинку в Полтаві сягнула 9

Кількість жертв внаслідок ракетного удару РФ по п'ятиповерхівці у Полтаві знову зросла. Наразі вже загинули дев'ять осіб.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Полтавської ОВА.

"На жаль, внаслідок удару по житловому будинку загинула ще одна людина. Співчуття рідним та близьким", - йдеться у повідомленні о 21:43.

Перед цим в ОВА інформували, що серед загиблих у Полтаві - одна дитина. Крім того, 17 травмованих, серед яких теж 4 дитини. Врятували вдалося 22 людини.

Відомо, що на місці події, принаймі декілька годин тому, працювали 480 рятувальників, силовиків та комунальників. В роботі задіяно майже понад 100 одиниць техніки.

Станом на 19:12 психологи ДСНС та Нацполіції допомогли 177 особам, з них 10 - це діти.