Удар РФ по школі-інтернату в Суджі: 4 людини загинули, розбір завалів продовжується

У суботу, 1 лютого, росіяни завдали удару по будівлі школи-інтернату в Суджі Курської області. Наразі вже відомо, що загинули не менше ніж 4 особи.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Генерального штабу ЗСУ.

"Суджа. Станом на 22.00 тривають роботи з розбору завалів та надання допомоги постраждалому цивільному населенню", - йдеться у повідомленні. У Генштабі поінформували, що на місці продовжують працювати військовослужбовці військової комендатури на території РФ. В ході робіт з розчищення завалів вдалося врятувати та надати медичну допомогу 84 цивільним особам, стан здоров'я яких задовільний. Ще 4 - перебувають у важкому стані, і ще 4 особи - загинули. "Всіх, хто потребує додаткової медичної допомоги оперативно евакуюють до медичних закладів на території України", - додали у Генштабі.