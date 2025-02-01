Украину атакуют российские дроны-камикадзе "Шахед": где риск ударов

Первые группы вражеских беспилотников зашли в воздушное пространство страны в 21:27 и двигались курсом на Сумы.

В 21:48 военные сообщили о заходе в Сумскую область новых групп БпЛА.

В 22:35 вражеские дроны двигались через Сумскую в направлении Черниговской и Полтавской областей.

В 23:21 сообщалось о движении "Шахедов" в пригороде Миргорода Полтавской области.

В 23:48 военные сообщили о вхождении новых групп ударных БпЛА с юга через Херсонскую область.

По состоянию на 23:47 карта воздушных тревог Украины выглядела так:

Источник: Карта воздушных тревог Украины (t.me/povitryanatrivogaaa)