Україну атакують російські дрони-камікадзе "Шахед": де ризик ударів

Повітряні атаки Росії

Вранці 15 грудня російські загарбники вдарили плануючою авіабомбою по місту Краматорськ у Донецькій області.

Внаслідок обстрілу постраждали дев'ятеро людей, серед них двоє дітей.

Крім того, в ніч на середу агресор масштабно обстріляв ракетами Україну. Ціллю ворога була газова інфраструктура у західних областях країни.

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