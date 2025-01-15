Україну атакують російські дрони-камікадзе "Шахед": де ризик ударів

Російські військові запустили в напрямку України дрони-камікадзе "Шахед". У багатьох областях оголошено повітряну тривогу.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Повітряні сили ЗСУ.
Перші ударні БпЛА почали входити у повітряний простір країни близько 20:00 зі східного та північно-східного напрямків.
Станом на 22:26 ворожі дрони-камікадзе рухалися:
За останніми даними військових, станом на 23:24 ворожі дрони-камікадзе рухалися:
Станом на 0:12 російські БпЛА рухалися:
Станом на 00:46 мапа повітряних тривог України виглядала так:
Джерело: Карта повітряних тривог України (t.me/povitryanatrivogaaa)
Вранці 15 грудня російські загарбники вдарили плануючою авіабомбою по місту Краматорськ у Донецькій області.
Внаслідок обстрілу постраждали дев'ятеро людей, серед них двоє дітей.
Крім того, в ніч на середу агресор масштабно обстріляв ракетами Україну. Ціллю ворога була газова інфраструктура у західних областях країни.
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