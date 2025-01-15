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Число поранених у Краматорську знову зросла: відео перших хвилин після обстрілу

Краматорськ, Середа 15 січня 2025 16:55
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Число поранених у Краматорську знову зросла: відео перших хвилин після обстрілу Фото: до 9 зросла кількість поранених у Краматорську через обстріл 15 січня (t.me/kramatorsk_rada)
Автор: Наталія Гурковська

До 9 людей зросла кількість поранених у Краматорську. Авіабомба росіян влучила в багатоповерхівку у спальному районі міста 15 січня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Краматорську міську раду, поліцію Донецької області.

"Постраждалих внаслідок авіаудару серед цивільного населення дев'ятеро осіб, у тому числі 2 дітей", - йдеться у повідомленні міськради.

За даними МВА, постраждалі отримали кваліфіковану медичну допомогу та направлені на лікування у стаціонари міста або, з дозволу лікарів, додому.

Кадри перших хвилин після обстрілу

У перші хвилини після обстрілу на допомогу пораненим прийшли парамедики поліції та група "Білий янгол".

Наслідки обстрілу Краматорська

Влучання сталося в багатоквартирний житловий будинок, внаслідок чого зруйновано частину зовнішньої стіни та міжповерхового перекриття.

Крім того, внаслідок авіаудару, зруйновано скління вікон 18 багатоквартирних житлових будинків, трьох закладів освіти, одного закладу культури та інфраструктурного об'єкту.

Атака РФ на Краматорськ

Російська армія завдала удару по місту Краматорськ Донецькій області 15 січня. Майже одразу стало відомо про поранених. Спочатку повідомлялось про трьох поранених, в тому числі 6-річна дівчинка.

Пізніше кількість поранених почала зростати. До цього повідомлялось про 8 поранених.

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