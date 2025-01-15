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Російська армія обстріляла Краматорськ, серед поранених - дитина

Середа 15 січня 2025 10:57
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Російська армія обстріляла Краматорськ, серед поранених - дитина Фото: наслідки обстрілу Краматорська 15 січня (t.me/VadymFilashkin)
Автор: Наталія Кава

Російська армія завдала удару по місту Краматорськ, у Донецькій області. Там поранено трьох людей.

Як повідомляє РБК-Україна, про обстріл міста написав голова обласної військової адміністрації Вадим Філашкін у Telegram.

За даними Філашкіна, серед поранених - 6-річна дівчинка. Усі постраждалі отримали необхідну медичну допомогу.

В результаті обстрілу у місті пошкоджено багатоповерхівки, однак остаточні наслідки обстрілу встановлюємо.

"Закликаю всіх, а особливо сім'ї з дітьми: евакуюйтесь! Бережіть себе і своїх близьких", - написав Філашкін.

Водночас місцеві заявляють, що у Краматорську один із снарядів влучив у гаражний кооператив. Там нібито пошкоджено газову трубу на одній з вулиць.

Обстріли Краматорська

Варто зауважити, що російська армія постійно атакує населені пункти Донецької області.

Раніше ми писали, що росіяни регулярно обстрілюють Краматорськ. Наприклад, російські війська атакували Краматорськ Донецької області 6 жовтня. Під удар потрапила пожежна частина.

А у вересні під час обстрілу Краматорська постраждали п'ятеро людей.

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