Російська армія обстріляла Краматорськ, серед поранених - дитина
Російська армія завдала удару по місту Краматорськ, у Донецькій області. Там поранено трьох людей.
Як повідомляє РБК-Україна, про обстріл міста написав голова обласної військової адміністрації Вадим Філашкін у Telegram.
За даними Філашкіна, серед поранених - 6-річна дівчинка. Усі постраждалі отримали необхідну медичну допомогу.
В результаті обстрілу у місті пошкоджено багатоповерхівки, однак остаточні наслідки обстрілу встановлюємо.
"Закликаю всіх, а особливо сім'ї з дітьми: евакуюйтесь! Бережіть себе і своїх близьких", - написав Філашкін.
Водночас місцеві заявляють, що у Краматорську один із снарядів влучив у гаражний кооператив. Там нібито пошкоджено газову трубу на одній з вулиць.
Обстріли Краматорська
Варто зауважити, що російська армія постійно атакує населені пункти Донецької області.
Раніше ми писали, що росіяни регулярно обстрілюють Краматорськ. Наприклад, російські війська атакували Краматорськ Донецької області 6 жовтня. Під удар потрапила пожежна частина.
А у вересні під час обстрілу Краматорська постраждали п'ятеро людей.
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