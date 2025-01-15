Украину атакуют российские дроны-камикадзе "Шахед": где риск ударов

Воздушные атаки России

Утром 15 декабря российские захватчики ударили планирующей авиабомбой по городу Краматорск в Донецкой области.

В результате обстрела пострадали девять человек, среди них двое детей.

Кроме того, в ночь на среду агрессор масштабно обстрелял ракетами Украину. Целью врага была газовая инфраструктура в западных областях страны.

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