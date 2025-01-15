RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Война в Украине Зеленский заявления Ближний восток Лица Войны

Украину атакуют российские дроны-камикадзе "Шахед": где риск ударов

Фото: российские захватчики снова атакуют Украину ударными дронами (Getty Images)
Автор: Валерий Савицкий

Российские военные запустили в направлении Украины дроны-камикадзе "Шахед". Во многих областях объявлена воздушная тревога.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.

Первые ударные БпЛА начали входить в воздушное пространство страны около 20:00 с восточного и северо-восточного направлений.

По состоянию на 22:26 вражеские дроны-камикадзе двигались:

  • из Черниговской курсом на Киевскую область;
  • в восточной части Полтавской области курсом на запад;
  • в северной и западной частях Днепропетровской области, курс западный;
  • в восточной части Кировоградской области, курс западный;
  • в северо-восточной части Николаевской области, курс северо-западный.

Согласно последним данным военных, по состоянию на 23:24 вражеские дроны-камикадзе двигались:

  • в западной части Сумской области, курс западный;
  • в центральной части Черниговской области, курс южный;
  • в восточной части Киевской области, курс западный;
  • на границе Черкасской и Кировоградской областей, курс западный;
  • в западной части Полтавской области, курсом на Черкасскую область;
  • в северной части Николаевской области, курс северо-западный;
  • в южной части Днепропетровской области, курс северо-восточный; в южной части Днепропетровской области, курс северо-восточный.

По состоянию на 0:12 российские БпЛА двигались:

  • на границе Николаевской и Одесской областей, курс северный;
  • из Днепропетровской курсом на Кировоградскую области;
  • на севере Киевской области, курс западный;
  • на юге Черниговской области, курс западный.

По состоянию на 00:19 карта воздушных тревог Украины выглядела так:

Источник: Карта воздушных тревог Украины (t.me/povitryanatrivogaaa)

Воздушные атаки России

Утром 15 декабря российские захватчики ударили планирующей авиабомбой по городу Краматорск в Донецкой области.

В результате обстрела пострадали девять человек, среди них двое детей.

Кроме того, в ночь на среду агрессор масштабно обстрелял ракетами Украину. Целью врага была газовая инфраструктура в западных областях страны.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Война в Украине