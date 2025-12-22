Удар дронами по Кривому Рогу: зруйновано ЦНАП "Я-ВЕТЕРАН", пошкоджено "Візу"

Унаслідок удару російських дронів-камікадзе типу "Шахед" по Кривому Рогу зруйновано Центр надання адміністративних послуг "Я-ВЕТЕРАН". Також значних пошкоджень зазнав головний ЦНАП "Віза".

Про це пише РБК-Україна із посиланням на повідомлення голови Ради оборони Кривого Рогу Олександра Вілкула у Telegram .

ЦНАПи тимчасово не працюють

За його словами, обидва центри сьогодні не прийматимуть відвідувачів.

"Внаслідок шахедного удару зруйновано Центр надання адміністративних послуг "Я-ВЕТЕРАН". Також значно постраждав головний ЦНАП "Віза". Вони сьогодні не працюватимуть", - зазначив Вілкул.

Водночас адміністративні послуги для мешканців продовжують надавати у філіях ЦНАПів по всьому місту.

Роботу відновлюватимуть кілька днів

Наразі фахівці займаються відновленням доступу до інформаційних систем і організацією роботи в іншому приміщенні.

"Сьогодні відновлюватимемо доступи до системи та будемо організовувати роботу в іншому приміщенні. На це потрібно кілька днів. Про відновлення роботи повідомлю додатково", - додав він.

Люди не постраждали

За словами Вілкула, найголовніше - під час атаки обійшлося без жертв.

"Головне - всі живі", - наголосив він.

Центр надання адміністративних послуг "Я-ВЕТЕРАН" та "Віза" після нічної атаки на місто (фото: Олександр Вілкул / Telegram)