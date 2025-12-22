Удар дронами по Кривому Рогу: зруйновано ЦНАП "Я-ВЕТЕРАН", пошкоджено "Візу"
Унаслідок удару російських дронів-камікадзе типу "Шахед" по Кривому Рогу зруйновано Центр надання адміністративних послуг "Я-ВЕТЕРАН". Також значних пошкоджень зазнав головний ЦНАП "Віза".
Про це пише РБК-Україна із посиланням на повідомлення голови Ради оборони Кривого Рогу Олександра Вілкула у Telegram.
ЦНАПи тимчасово не працюють
За його словами, обидва центри сьогодні не прийматимуть відвідувачів.
"Внаслідок шахедного удару зруйновано Центр надання адміністративних послуг "Я-ВЕТЕРАН". Також значно постраждав головний ЦНАП "Віза". Вони сьогодні не працюватимуть", - зазначив Вілкул.
Водночас адміністративні послуги для мешканців продовжують надавати у філіях ЦНАПів по всьому місту.
Роботу відновлюватимуть кілька днів
Наразі фахівці займаються відновленням доступу до інформаційних систем і організацією роботи в іншому приміщенні.
"Сьогодні відновлюватимемо доступи до системи та будемо організовувати роботу в іншому приміщенні. На це потрібно кілька днів. Про відновлення роботи повідомлю додатково", - додав він.
Люди не постраждали
За словами Вілкула, найголовніше - під час атаки обійшлося без жертв.
"Головне - всі живі", - наголосив він.
Центр надання адміністративних послуг "Я-ВЕТЕРАН" та "Віза" після нічної атаки на місто (фото: Олександр Вілкул / Telegram)
Атака на Кривий Ріг
В ніч на 22 грудня росіяни атакували ударними безпілотниками Кривий Ріг Дніпропетровської області. В результаті обстрілу виникли пожежі та пошкоджено кілька багатоповерхівок.
Ворог також спрямував безпілотники на Павлоград. Там зайнялися авто та будівля, що не експлуатувалася. Вогонь загасили.
Загалом, в ніч на 22 грудня російські окупанти випустили по Україні 86 дронів з п'яти напрямків. Більшість безпілотників вдалося збити, проте зафіксовано 26 влучань у різних локаціях.