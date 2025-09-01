Україну атакують декілька груп "Шахедів": де оголошено тривогу

Російська армія ввечері понеділка, 1 вересня, запустила декілька груп ударних дронів типу "Шахед". Цього разу дрони зафіксовано на півдні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Повітряні сили та Карту повітряних тривог.

За даними Повітряних сил, перші групи ворожих дронів у повітряному просторі України було помічено ще о 20:55. "Шахеди" фіксувались у Дніпропетровській та Сумській областях. Також було помічено ударні дрони у Чернігівській області.

Оновлено о 01:50

У Києві також оголошено повітряну тривогу через загрозу ворожих "Шахедів".



Оновлено о 01:20

За повідомленням Повітряних Сил ЗСУ, рух ворожих ударних БпЛА:

БпЛА на півночі Київщини, курс західний;

групи БпЛА з Сумщини через Чернігівщину у напрямку Київщини;

групи БпЛА з Полтавщини на Київщину, вектор руху Біла Церква.

Оновлено о 01:01 2 вересня

За даними Повітряних сил, ворожі дрони фіксуються у декількох районах Київської області. А ось в Одеській області оголошено про відбій тривоги.

Станом на 23:05 ворожі дрони фіксуються в Одеській області курсом на Татарбунарський район.

Мешканців регіонів, де лунає повітряна тривога, просять зберігати спокій і за небезпеки негайно прямувати до укриттів. Також в Україні діє заборона на фото- та відеозйомку роботи підрозділів протиповітряної оборони.

Де оголошено тривогу

