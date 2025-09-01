Україну атакують декілька груп "Шахедів": де оголошено тривогу
Російська армія ввечері понеділка, 1 вересня, запустила декілька груп ударних дронів типу "Шахед". Цього разу дрони зафіксовано на півдні.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Повітряні сили та Карту повітряних тривог.
За даними Повітряних сил, перші групи ворожих дронів у повітряному просторі України було помічено ще о 20:55. "Шахеди" фіксувались у Дніпропетровській та Сумській областях. Також було помічено ударні дрони у Чернігівській області.
Оновлено о 01:50
У Києві також оголошено повітряну тривогу через загрозу ворожих "Шахедів".
Оновлено о 01:20
За повідомленням Повітряних Сил ЗСУ, рух ворожих ударних БпЛА:
- БпЛА на півночі Київщини, курс західний;
- групи БпЛА з Сумщини через Чернігівщину у напрямку Київщини;
- групи БпЛА з Полтавщини на Київщину, вектор руху Біла Церква.
Оновлено о 01:01 2 вересня
За даними Повітряних сил, ворожі дрони фіксуються у декількох районах Київської області. А ось в Одеській області оголошено про відбій тривоги.
Станом на 23:05 ворожі дрони фіксуються в Одеській області курсом на Татарбунарський район.
Мешканців регіонів, де лунає повітряна тривога, просять зберігати спокій і за небезпеки негайно прямувати до укриттів. Також в Україні діє заборона на фото- та відеозйомку роботи підрозділів протиповітряної оборони.
Де оголошено тривогу
Нагадаємо, у ніч на понеділок, 1 вересня, російська армія запустила декілька груп ударних дронів типу "Шахед". Цього разу з північного напрямку.
Перед тим окупанти випустили по Україні 142 дрони різних типів.