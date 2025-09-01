Украину атакуют несколько групп "Шахедов": где объявлена тревога
Российская армия вечером понедельника, 2 сентября, запустила несколько групп ударных дронов типа "Шахед". На этот раз дроны зафиксированы на юге.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушные силы и Карту воздушных тревог.
По данным Воздушных сил, первые группы вражеских дронов в воздушном пространстве Украины были замечены еще в 20:55. "Шахеды" фиксировались в Днепропетровской и Сумской областях. Также были замечены ударные дроны в Черниговской области.
По состоянию на 23:05 вражеские дроны фиксируются в Одесской области курсом на Татарбунарский район.
Жителей регионов, где звучит воздушная тревога, просят сохранять спокойствие и при опасности немедленно направляться в укрытия. Также в Украине действует запрет на фото- и видеосъемку работы подразделений противовоздушной обороны.
Где объявлена тревога
Напомним, в ночь на понедельник, 1 сентября, российская армия запустила несколько групп ударных дронов типа "Шахед". На этот раз с северного направления.
Перед тем оккупанты выпустили по Украине 142 дроны различных типов.