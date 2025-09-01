ua en ru
Украину атакуют несколько групп "Шахедов": где объявлена тревога

Понедельник 01 сентября 2025 23:07
Украину атакуют несколько групп "Шахедов": где объявлена тревога Иллюстративное фото: РФ запустила "Шахеды" 2 сентября (GettyImages)
Автор: Наталья Кава

Российская армия вечером понедельника, 2 сентября, запустила несколько групп ударных дронов типа "Шахед". На этот раз дроны зафиксированы на юге.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушные силы и Карту воздушных тревог.

По данным Воздушных сил, первые группы вражеских дронов в воздушном пространстве Украины были замечены еще в 20:55. "Шахеды" фиксировались в Днепропетровской и Сумской областях. Также были замечены ударные дроны в Черниговской области.

По состоянию на 23:05 вражеские дроны фиксируются в Одесской области курсом на Татарбунарский район.

Жителей регионов, где звучит воздушная тревога, просят сохранять спокойствие и при опасности немедленно направляться в укрытия. Также в Украине действует запрет на фото- и видеосъемку работы подразделений противовоздушной обороны.

Где объявлена тревога
Украину атакуют несколько групп &quot;Шахедов&quot;: где объявлена тревога

Напомним, в ночь на понедельник, 1 сентября, российская армия запустила несколько групп ударных дронов типа "Шахед". На этот раз с северного направления.

Перед тем оккупанты выпустили по Украине 142 дроны различных типов.

