Україну атакують декілька груп "Шахедів": де оголошено тривогу
У ніч на неділю, 17 серпня, російська армія традиційно запустила декілька груп ударних дронів типу "Шахед" з різних напрямків.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Повітряні сили та Карту повітряних тривог.
За даними Повітряних сил, перші групи ворожих дронів у повітряному просторі України було помічено ще о 21:52 суботи, 16 серпня. "Шахеди" рухались повз Запорізьку область на Дніпропетровщину.
Станом на 23:15 групи дронів фіксуються на Донеччині - у Краматорському та Покровському районах.
Жителів областей, де оголошено повітряну тривогу, закликають залишатися спокійними та за загрози - негайно прямувати до найближчого укриття. Водночас, в Україні заборонено знімати на фото чи відео роботу підрозділів протиповітряної оборони.
Де оголошено тривогу
Нагадаємо, російські окупанти вчора, 15 серпня, атакували ринок у центрі Сум дроном.
Крім того, у Святогірську під час виконання службових обов’язків загинули двоє поліцейських. Їхнє авто потрапило під російський обстріл у п'ятницю, 15 серпня.