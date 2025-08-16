ua en ru
Сб, 16 серпня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Зустріч Трампа та Путіна Добропілля Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика

Україну атакують декілька груп "Шахедів": де оголошено тривогу

Субота 16 серпня 2025 23:14
UA EN RU
Україну атакують декілька груп "Шахедів": де оголошено тривогу Ілюстративне фото: Україну атакують декілька груп "Шахедів" (GettyImages)
Автор: Наталія Кава

У ніч на неділю, 17 серпня, російська армія традиційно запустила декілька груп ударних дронів типу "Шахед" з різних напрямків.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Повітряні сили та Карту повітряних тривог.

За даними Повітряних сил, перші групи ворожих дронів у повітряному просторі України було помічено ще о 21:52 суботи, 16 серпня. "Шахеди" рухались повз Запорізьку область на Дніпропетровщину.

Станом на 23:15 групи дронів фіксуються на Донеччині - у Краматорському та Покровському районах.

Жителів областей, де оголошено повітряну тривогу, закликають залишатися спокійними та за загрози - негайно прямувати до найближчого укриття. Водночас, в Україні заборонено знімати на фото чи відео роботу підрозділів протиповітряної оборони.

Де оголошено тривогу
Україну атакують декілька груп &quot;Шахедів&quot;: де оголошено тривогу

Нагадаємо, російські окупанти вчора, 15 серпня, атакували ринок у центрі Сум дроном.

Крім того, у Святогірську під час виконання службових обов’язків загинули двоє поліцейських. Їхнє авто потрапило під російський обстріл у п'ятницю, 15 серпня.

Читайте РБК-Україна в Google News
Повітряна тривога Війна в Україні
Новини
"Наближає до потрібних рішень": Путін зробив цинічну заяву про зустріч з Трампом
"Наближає до потрібних рішень": Путін зробив цинічну заяву про зустріч з Трампом
Аналітика
Прорив чи авантюра? Що відбувається під Добропіллям і куди цілить Росія
Уляна Безпалькокерівниця рубрики Війна в Україні Прорив чи авантюра? Що відбувається під Добропіллям і куди цілить Росія