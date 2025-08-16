ua en ru
Украину атакуют несколько групп "Шахедов": где объявлена тревога

Суббота 16 августа 2025 23:14
Украину атакуют несколько групп "Шахедов": где объявлена тревога Иллюстративное фото: Украину атакуют несколько групп "Шахедов" (GettyImages)
Автор: Наталья Кава

В ночь на воскресенье, 17 августа, российская армия традиционно запустила несколько групп ударных дронов типа "Шахед" с разных направлений.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушные силы и Карту воздушных тревог.

По данным Воздушных сил, первые группы вражеских дронов в воздушном пространстве Украины были замечены еще в 21:52 субботы, 16 августа. "Шахеды" двигались мимо Запорожской области на Днепропетровщину.

По состоянию на 23:15 группы дронов фиксируются в Донецкой области - в Краматорском и Покровском районах.

Жителей областей, где объявлена воздушная тревога, призывают оставаться спокойными и при угрозе - немедленно направляться в ближайшее укрытие. В то же время, в Украине запрещено снимать на фото или видео работу подразделений противовоздушной обороны.

Где объявлена тревога
Украину атакуют несколько групп &quot;Шахедов&quot;: где объявлена тревога

Напомним, российские оккупанты вчера, 15 августа, атаковали рынок в центре Сум дроном.

Кроме того, в Святогорске при исполнении служебных обязанностей погибли двое полицейских. Их авто попало под российский обстрел в пятницу, 15 августа.

