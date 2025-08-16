Украину атакуют несколько групп "Шахедов": где объявлена тревога
В ночь на воскресенье, 17 августа, российская армия традиционно запустила несколько групп ударных дронов типа "Шахед" с разных направлений.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушные силы и Карту воздушных тревог.
По данным Воздушных сил, первые группы вражеских дронов в воздушном пространстве Украины были замечены еще в 21:52 субботы, 16 августа. "Шахеды" двигались мимо Запорожской области на Днепропетровщину.
По состоянию на 23:15 группы дронов фиксируются в Донецкой области - в Краматорском и Покровском районах.
Жителей областей, где объявлена воздушная тревога, призывают оставаться спокойными и при угрозе - немедленно направляться в ближайшее укрытие. В то же время, в Украине запрещено снимать на фото или видео работу подразделений противовоздушной обороны.
Где объявлена тревога
Напомним, российские оккупанты вчера, 15 августа, атаковали рынок в центре Сум дроном.
Кроме того, в Святогорске при исполнении служебных обязанностей погибли двое полицейских. Их авто попало под российский обстрел в пятницу, 15 августа.