Обстріл Києва Drone Deals Ормузька протока Війна в Україні

Україну атакували з семи напрямків, було 10 "прильотів": як ППО відбила удар РФ

08:26 25.05.2026 Пн
2 хв
Скільки ворожих безпілотників збила ППО?
aimg Ірина Глухова
Фото: мобільна вогнева група (Getty Images)

У ніч на 25 травня Росія влаштувала нову повітряну атаку на Україну, ворог випустив 262 дрони з семи напрямків. Зафіксовано 10 влучань.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Повітряні сили ЗСУ в Telegram.

Атака розпочалася ще о 17:30 24 травня.

За даними військових, російська армія випустила 262 ударні безпілотники різних типів. Серед них були дрони Shahed, зокрема реактивні модифікації, а також “Гербера”, “Італмас” і дрони-імітатори “Пародія”.

Запуски здійснювалися з території Росії - з районів Орла, Курська, Шаталового, Брянська, Міллєрового та Приморсько-Ахтарська, а також із Гвардійського у тимчасово окупованому Криму.

Як працювала ППО

Повітряний напад відбивали:

  • авіація
  • зенітні ракетні війська
  • підрозділи радіоелектронної боротьби
  • сили безпілотних систем
  • мобільні вогневі групи Сил оборони України.

Станом на 08:00 українська протиповітряна оборона збила або подавила 246 ворожих безпілотників на півночі, півдні та сході країни.

"Зафіксовано влучання 10 ударних БпЛА на 9 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 7 локаціях", - йдеться у повідомленні ПС.

Військові попередили, що атака станом на ранок ще тривала.

