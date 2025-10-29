Украину атаковали почти 130 дронов с пяти направлений: зафиксировано 32 попадания
В ночь на 29 октября россияне атаковали Украину 126 ударными дронами типа "Шахед", "Гербера" и беспилотниками других типов. ПВО обезвредила или подавила 93 из них, однако зафиксировано попадание.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Воздушных сил ВСУ.
Атака началась вечером 28 октября и продолжалась в течение ночи.
По данным военных, дроны враг запускал с нескольких направлений - Курск, Приморско-Ахтарск (РФ), а также с временно оккупированных территорий Украины: Донецка, Чауды и Гвардейского (Крым). Около 80 из них составляли "Шахеды".
Отражением воздушного нападения занимались авиация, зенитные ракетные войска, подразделения радиоэлектронной борьбы, мобильные огневые группы и системы беспилотников Сил обороны Украины.
По состоянию на 09:00 противовоздушная оборона сбила или подавила 93 вражеских беспилотника на севере и востоке страны. В то же время зафиксировано попадание 32 дронов в десяти локациях.
Военные отмечают, что атака продолжается, ведь в воздушном пространстве до сих пор находятся несколько вражеских дронов.
Обстрел Украины 29 сентября
Напомним, сегодня ночью Россия осуществила очередную массированную дроновую атаку на гражданскую инфраструктуру Одесской области, а утром ударила "Шахедом" по центру Чернигова.
В частности, в Одесской области поврежден энергетический объект ДТЭК и ранен работник. Почти 30 тысяч домов оказались без света.
В Чернигове российские войска атаковали объект критической инфраструктуры. Пострадавших среди людей нет.
Вчера президент Украины Владимир Зеленский объявил, что партнеры Украины создали коалицию для поддержки энергетического сектора, который получил значительные повреждения из-за российских ударов.