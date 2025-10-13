ua en ru
Украину атаковали 82 дрона: ПВО сбила большинство, но были попадания

Украина, Понедельник 13 октября 2025 09:09
Иллюстративное фото: Украину атаковали 82 дрона 13 октября (GettyImages)
Автор: Наталья Кава

В ночь на 13 октября Россия осуществила очередную атаку по территории Украины, применив 82 ударных беспилотника "Шахед", "Гербера" и дроны других типов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушные силы.

Атака осуществлялась с направлений Орел, Курск и Приморско-Ахтарск. Около 50 аппаратов составляли именно ударные "Шахеды".

По данным Воздушных сил, воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ, мобильные огневые группы и беспилотные системы Сил обороны Украины.

По состоянию на 09:00 силы ПВО сбили или подавили 69 вражеских дронов на севере, востоке и юге страны.

В то же время зафиксировано 13 попаданий ударных беспилотников на семи локациях, а также падение обломков сбитых аппаратов в двух местах.

Атака продолжается - в украинском небе все еще находятся вражеские БпЛА. Силы обороны призывают граждан соблюдать правила безопасности и находиться в укрытиях во время воздушной тревоги.
Обстрелы 13 октября

Вечером, 12 октября, российская армия запустила несколько групп ударных дронов. Также ночью объявлялась тревога из-за угрозы баллистического удара.

Вражеские беспилотники были замечены в разных регионах страны. Уже около двух ночи 13 октября, в Одесской области раздавались взрывы. Впоследствии стало известно, что в результате атаки РФ в Одесской области возник масштабный пожар на площади более 5 тысяч квадратных метров. Огонь охватил несколько складских помещений, где хранились ткани, одежда и упаковочные материалы

Также под дроновой атакой этой ночью оказался Харьков.

