Україну атакували 160 дронів, більшість із них - реактивні: деталі нічного удару РФ

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У ніч на 10 жовтня російські війська атакували Україну ударними дронами, більшість з них - реактивні. Силам ППО вдалося збити більшість ворожих безпілоників, однак є влучання.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на звіт Повітряних сил ЗСУ.

Цієї ночі росіяни атакували 160 ударними безпілотниками типу Shahed (110 із них - реактивні), "Гербера", дронами-імітаторами типу "Пародія" із напрямків: Орел, Курськ, Шаталово, Міллерово, Приморсько-Ахтарськ - РФ, ТОТ Донецьк, ТОТ АР Крим - Гвардійське. За попередніми даними, станом на 09:00, протиповітряною обороною збито/подавлено 117 ворожих безпілотників типу Shahed (82 із них - реактивні), "Гербера", дронів інших типів. Зафіксовано влучання засобів повітряного нападу противника на 14 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 10 локаціях. Атака триває, в повітряному просторі декілька ворожих дронів.