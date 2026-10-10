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Росіяни зруйнували під'їзд п'ятиповерхівки в Запоріжжі, під завалами можуть бути люди

05:33 10.10.2026 Сб
2 хв
aimg Катерина Коваль
Росіяни зруйнували під'їзд п'ятиповерхівки в Запоріжжі, під завалами можуть бути люди Фото: на місцях влучань працюють екстрені служби (facebook.com/DSNS.GOV.UA)
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Вранці 10 жовтня росіяни атакували Запоріжжя та влучили в п'ятиповерховий житловий будинок. Під завалами можуть перебувати люди.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на начальника Запорізької ОВА Михайла Семікіна.

На місці влучання працюють екстрені служби. Інформацію про постраждалих та масштаби руйнувань наразі уточнюють.

Мешканців міста закликають залишатися в безпечних місцях.

Оновлено 5:42

Внаслідок прямого влучання частково зруйновано під'їзд п'ятиповерхівки: конструкції обвалилися на рівні другого поверху, повідомили в Запорізькій ОВА. Пошкоджено й інші житлові будинки поблизу.

Щонайменше двоє людей поранені, під завалами можуть перебувати люди. Рятувальники продовжують працювати на місцях влучань.

Лише напередодні, вранці 9 жовтня, росіяни атакували місто, загинула людина, ще кілька дістали поранення. Тоді Семікін спершу повідомив про влучання в житловий будинок, але згодом уточнив, що удар припав поруч із багатоповерхівкою.

Останнім часом ворог змінив тактику: 8 жовтня місто третій день поспіль атакували авіабомбами, а росіяни цілеспрямовано б'ють по мостах. Так, 6 жовтня внаслідок удару по мосту через Дніпро постраждали п'ятеро людей, а 7 жовтня під атаку потрапив об'єкт транспортної інфраструктури, через що на окремих ділянках доріг обмежували рух.

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