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Украину атаковали 160 дронов, большинство из них - реактивные: детали ночного удара РФ

09:43 10.10.2026 Сб
1 мин
aimg Татьяна Степанова
Украину атаковали 160 дронов, большинство из них - реактивные: детали ночного удара РФ Фото: силы ПВО этой ночью сбили 117 вражеских дронов (Getty Images)
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В ночь на 10 октября российские войска атаковали Украину ударными дронами, большинство из них - реактивные. Силам ПВО удалось сбить большинство вражеских беспилоников, однако есть попадания.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет Воздушных сил ВСУ.

Этой ночью россияне атаковали 160 ударными беспилотниками типа Shahed (110 из них - реактивные), "Гербера", дронами-имитаторами типа "Пародия" из направлений: Орел, Курск, Шаталово, Миллерово, Приморско-Ахтарск - РФ, ВОТ Донецк, ВОТ АР Крым.

По предварительным данным, по состоянию на 09:00 противовоздушной обороной сбито/подавлено 117 вражеских беспилотников типа Shahed (82 из них - реактивные), "Гербера", дронов других типов.

Зафиксировано попадание средств воздушного приступа противника на 14 локациях, а также падение сбитых (обломки) на 10 локациях.

Атака продолжается, в воздушном пространстве несколько вражеских дронов.

Обстрелы Украины

Напомним, утром 10 октября Россия атаковала дронами западные области Украины. Во Львове и Ивано-Франковске раздавались взрывы, работала противовоздушная оборона.

Также утром россияне атаковали Запорожье, попав в пятиэтажный жилой дом. Погибли люди и дети, есть раненые. Под завалами еще могут находиться люди.

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