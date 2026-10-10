Украину атаковали 160 дронов, большинство из них - реактивные: детали ночного удара РФ

В ночь на 10 октября российские войска атаковали Украину ударными дронами, большинство из них - реактивные. Силам ПВО удалось сбить большинство вражеских беспилоников, однако есть попадания.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет Воздушных сил ВСУ.

Этой ночью россияне атаковали 160 ударными беспилотниками типа Shahed (110 из них - реактивные), "Гербера", дронами-имитаторами типа "Пародия" из направлений: Орел, Курск, Шаталово, Миллерово, Приморско-Ахтарск - РФ, ВОТ Донецк, ВОТ АР Крым.

По предварительным данным, по состоянию на 09:00 противовоздушной обороной сбито/подавлено 117 вражеских беспилотников типа Shahed (82 из них - реактивные), "Гербера", дронов других типов.

Зафиксировано попадание средств воздушного приступа противника на 14 локациях, а также падение сбитых (обломки) на 10 локациях.

Атака продолжается, в воздушном пространстве несколько вражеских дронов.