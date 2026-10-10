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Росія атакувала дронами захід України, у Львові та Івано-Франківську працювало ППО

07:39 10.10.2026 Сб
1 хв
aimg Катерина Коваль
Росія атакувала дронами захід України, у Львові та Івано-Франківську працювало ППО Фото: робота українських сил ППО (Getty Images)
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Вранці 10 жовтня Росія атакувала дронами західні області України. У Львові та Івано-Франківську лунають вибухи, працює протиповітряна оборона.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міського голову Львова Андрія Садового та міського голову Івано-Франківська Руслана Марцінківа.

У Львові, за словами Садового, ворожий дрон рухався у напрямку міста, і невдовзі пролунали вибухи. Майже одночасно протиповітряна оборона почала відбивати атаку дронів в Івано-Франківську.

Даних про влучання та постраждалих наразі немає.

Того ж ранку росіяни атакували Запоріжжя, влучивши в п'ятиповерховий житловий будинок. Загинули четверо людей, ще троє поранені, а під завалами може перебувати ще одна людина.

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