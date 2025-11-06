Україну атакували 135 дронів з п'яти напрямків: зафіксовано майже три десятки влучань

За даними військових, з 19:00 середи, 5 листопада, окупанти атакували Україну 135 ударними БПЛА типу Shahed, "Гербера" і безпілотниками інших типів. Близько 90 із них - дрони типу Shahed.

Безпілотники запускали з п'яти напрямків: Курськ, Міллерово, Орел, Приморсько-Ахтарськ, Шаталово у РФ.

До відбиття повітряного нападу були залучені авіація, підрозділи зенітних ракетних військ, мобільні вогневі групи, сили радіоелектронної боротьби та підрозділи безпілотних систем Сил оборони України.

За попередньою інформацією станом на 09:00, ППО збила та подавила 108 ворожих дронів на півночі, півдні та сході країни.

Водночас зафіксовано 27 влучань у 13 локаціях. Інформація щодо наслідків та можливих жертв уточнюється.



