Україну атакували 135 дронів з п'яти напрямків: зафіксовано майже три десятки влучань

Фото: Україну атакували 135 дронів з п'яти напрямків (Getty Images)
Автор: Ірина Глухова

У ніч проти 6 листопада росіяни атакували Україну 135 дронами типу "Шахед", "Гербера" та безпілотниками інших типів. ППО знешкодила або подавила 108 із них, проте зафіксовано влучання.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Повітряних сил ЗСУ.

За даними військових, з 19:00 середи, 5 листопада, окупанти атакували Україну 135 ударними БПЛА типу Shahed, "Гербера" і безпілотниками інших типів. Близько 90 із них - дрони типу Shahed.

Безпілотники запускали з п'яти напрямків: Курськ, Міллерово, Орел, Приморсько-Ахтарськ, Шаталово у РФ.

До відбиття повітряного нападу були залучені авіація, підрозділи зенітних ракетних військ, мобільні вогневі групи, сили радіоелектронної боротьби та підрозділи безпілотних систем Сил оборони України.

За попередньою інформацією станом на 09:00, ППО збила та подавила 108 ворожих дронів на півночі, півдні та сході країни.

Водночас зафіксовано 27 влучань у 13 локаціях. Інформація щодо наслідків та можливих жертв уточнюється. 


 

Обстріли 6 листопада

Нагадаємо, сьогодні вночі Росія здійснила чергову дронову атаку по українських містах. В низці областей ще з вечора 5 листопада було оголошено повітряну тривогу через загрозу ударів.

Так, під масованим ударом опинилось місто Кам'янське на Дніпропетровщині. За даними ОВА, внаслідок атаки виникло кілька пожеж.

Частково зруйновані дах та перекриття в одному з під'їздів чотириповерхівки. Пошкоджені авто. Понівечені інфраструктура, транспортне підприємство. Постраждали 8 людей.

Також повідомлялось, через ворожі обстріли та пошкодження залізничної інфраструктури "Укрзалізниця" тимчасово скасувала кілька приміських рейсів і обмежила рух потягів.

