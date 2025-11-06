Украину атаковали 135 дронов с пяти направлений: зафиксировано почти три десятка попаданий

По данным военных, с 19:00 среды, 5 ноября, оккупанты атаковали Украину 135 ударными БПЛА типа Shahed, "Гербера" и беспилотниками других типов. Около 90 из них - дроны типа Shahed.

Беспилотники запускали с пяти направлений: Курск, Миллерово, Орел, Приморско-Ахтарск, Шаталово в РФ.

К отражению воздушного нападения были привлечены авиация, подразделения зенитных ракетных войск, мобильные огневые группы, силы радиоэлектронной борьбы и подразделения беспилотных систем Сил обороны Украины.

По предварительной информации по состоянию на 09:00, ПВО сбила и подавила 108 вражеских дронов на севере, юге и востоке страны.

В то же время зафиксировано 27 попаданий в 13 локациях. Информация о последствиях и возможных жертвах уточняется.