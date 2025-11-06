RU

Украину атаковали 135 дронов с пяти направлений: зафиксировано почти три десятка попаданий

Фото: Украину атаковали 135 дронов с пяти направлений (Getty Images)
Автор: Ірина Глухова

В ночь на 6 ноября россияне атаковали Украину 135 дронами типа "Шахед", "Гербера" и беспилотниками других типов. ПВО обезвредила или подавила 108 из них, однако зафиксировано попадание.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Воздушных сил ВСУ.

По данным военных, с 19:00 среды, 5 ноября, оккупанты атаковали Украину 135 ударными БПЛА типа Shahed, "Гербера" и беспилотниками других типов. Около 90 из них - дроны типа Shahed.

Беспилотники запускали с пяти направлений: Курск, Миллерово, Орел, Приморско-Ахтарск, Шаталово в РФ.

К отражению воздушного нападения были привлечены авиация, подразделения зенитных ракетных войск, мобильные огневые группы, силы радиоэлектронной борьбы и подразделения беспилотных систем Сил обороны Украины.

По предварительной информации по состоянию на 09:00, ПВО сбила и подавила 108 вражеских дронов на севере, юге и востоке страны.

В то же время зафиксировано 27 попаданий в 13 локациях. Информация о последствиях и возможных жертвах уточняется.

 

 

Обстрелы 6 ноября

Напомним, сегодня ночью Россия осуществила очередную дроновую атаку по украинским городам. В ряде областей еще с вечера 5 ноября была объявлена воздушная тревога из-за угрозы ударов.

Так, под массированным ударом оказался город Каменское Днепропетровской области. По данным ОВА, в результате атаки возникло несколько пожаров.

Частично разрушены крыша и перекрытия в одном из подъездов четырехэтажки. Повреждены авто. Изуродованы инфраструктура, транспортное предприятие. Пострадали 8 человек.

Также сообщалось, из-за вражеских обстрелов и повреждения железнодорожной инфраструктуры "Укрзализныця" временно отменила несколько пригородных рейсов и ограничила движение поездов.

