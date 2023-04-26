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Українцям вперше показали відео з комплексом Patriot на бойовому чергуванні

Фото: Patriot (GettyImages)
Автор: Дмитро Браславський

З квітня 2023 року зенітно-ракетний комплекс "Patriot" перебуває на бойовому чергуванні в Україні. Військові вже готові знищувати ворожі цілі у небі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку командувача Повітряних сил Збройних сил України генерал-лейтенанта Миколи Олещука.

"Сучасна західна техніка має свої особливості, але наші захисники неба швидко її опановують, і вже готові нищити російського окупанта", - йдеться у повідомленні.

Олещук заявив, що всі виробники зброї мають унікальну можливість перевірити технічні характеристики своєї зброї на полі бої в Україні.

Військовий заявив, що плюсом комплексу Patriot є можливість заряджання однієї пускової різними типами ракет. Вони зможуть працювати по балістичним цілям та по "аеродинаміці".

Ще дякую західним партнерам, керівництву держави та війська, що Повітряні сили нарешті отримали те, чого так прагнули - зброю проти "балістики", - додав Олещук.

Система ППО Patriot

Зенітно-ракетна система (ЗРК), основна у своєму роді, що використовується армією Сполучених Штатів і кількома союзними державами. Patriot використовує передові ракети-перехоплювачі з повітря та високоефективні радіолокаційні системи. Patriot була однією з перших тактичних систем у Міністерстві оборони США, яка використовувала летальну автономію в бою.

Нагадаємо, нещодавно Німеччина офіційно повідомила про доставку в Україну системи ППО Patriot разом із ракетами.

Пізніше міністр оборони України Олексій Резніков підтвердив прибуття систем Patriot до України.

Загалом Україна отримала системи протиповітряної оборони Patriot від США, Німеччини та Нідерландів.

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