Украинцам впервые показали видео с комплексом Patriot на боевом дежурстве

"Современная западная техника имеет свои особенности, но наши защитники неба быстро ею овладевают, и уже готовы уничтожать российского оккупанта", - говорится в сообщении.

Олещук заявил, что у всех производителей оружия есть уникальная возможность проверить технические характеристики своего оружия на поле бои в Украине.

Военный заявил, что плюсом комплекса Patriot является возможность зарядить одну пусковую разными типами ракет. Они смогут работать по баллистическим целям и по "аэродинамике".

"Еще раз благодарю западных партнеров, руководство государства и войска, что Воздушные силы наконец-то получили то, к чему так стремились - оружие против "баллистики", - добавил Олещук.

Система ПВО Patriot

Зенитно-ракетная система (ЗРК), основная в своем роде, используемая армией Соединенных Штатов и несколькими союзными государствами. Patriot использует передовые ракеты-перехватчики из воздуха и высокоэффективные радиолокационные системы. Patriot была одной из первых тактических систем в Министерстве обороны США, использовавшей летальную автономию в бою.