Українцям розповіли, що робити, якщо близька людина зникла безвісти

У разі зникнення близької людини українцям слід повідомити про це державним органам, які займаються розшуком.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Мінреінтеграції.
Якщо зникла близька людина, варто звернутися:
Якщо ваша близька людина - військова, також варто звернутися до:
Також можна звернутися до Міжнародного Комітету Червоного Хреста за номером: 0 800 300 155.
У вересні Кабмін вніс корективи у процедуру пошуку зниклих безвісти. Раніше цим займалося Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій, але тепер це доручили МВС.
При цьому сам розшук безвісти зниклих захисників буде проводити Генштаб ЗСУ. Військові будуть створювати спецгрупи, які має погоджувати Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими.
Також нагадаємо, що в Україні запрацював Єдиний реєстр зниклих безвісти за особливих обставин.
Зазначимо, що наразі в Україні вважаються безвісти зниклими за особливих обставин майже 15 тисяч військових та 11 тисяч цивільних мешканців.
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