В Україні запустили Єдиний реєстр зниклих безвісти

В Україні запрацював Єдиний реєстр зниклих безвісти, який розробило МВС спільно з уповноваженим зі зниклих безвісти та іншими відомствами.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Мінреінтеграції та МВС .

З початку повномасштабної війни РФ проти України десятки тисяч людей вважалися безвісти зниклими. Переважну більшість з них знайшли, але ще офіційно підтверджено близько 23 тисячі осіб, які вважаються безвісти зниклими за особливих обставин - внаслідок воєнних дій.

Так, у реєстрі будуть зібрані та централізовані дані щодо зниклих безвісти: ПІБ особи, місце та дата народження, сімейний стан, місце проживання, територія, на якій відбулося зникнення, обставини та час зникнення, прикмети особи.

До реєстру також будуть вносити дані про наявність чи відсутність рішення суду про визнання осіб безвісно відсутніми або оголошення померлими, а також іншу інформацію, яка сприятиме розшуку особи.

Через місяць після внесення відповідних даних до реєстру рідні зможуть отримати відповідний витяг, який підтверджуватиме статус зниклого. На підставі витягу люди зможуть звернутися до Пенсійного фонду, щоб отримати пенсію по втраті годувальника непрацездатним членам сімʼї.

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