Украинцам рассказали, что делать, если близкий человек пропал без вести

Если пропал близкий человек, следует обратиться:

в отделение Национальной полиции с соответствующим заявлением и сдать ДНК-материалы;

в Национальное информационное бюро на круглосуточную горячую линию по номеру 16-48 (для звонков из-за границы +38 (044) 287-81-65 ) или через чат-боты в Telegram или Viber ;

(для звонков из-за границы ) или через чат-боты в Telegram или Viber ; на горячую линию Уполномоченного по пропавшим без вести: 0 800 339 247. В выходные можно отправлять сообщения в Viber и Telegram на номер: (095) 896-04-21.

Если ваш близкий человек - военный, также стоит обратиться к:

командованию воинской части, где лицо проходило службу, с запросом о предоставлении результатов служебного расследования;

территориальному центру комплектования и социальной поддержки, с которого лицо было призвано на военную службу, для предоставления информации.

Также можно обратиться в Международный Комитет Красного Креста за номером: 0 800 300 155.

Поиск пропавших без вести в Украине

В сентябре Кабмин внес коррективы в процедуру поиска пропавших без вести. Ранее этим занималось Министерство по реинтеграции временно оккупированных территорий, но теперь это поручили МВД.

При этом сам розыск без вести пропавших защитников будет проводить Генштаб ВСУ. Военные будут создавать спецгруппы, которые должен согласовывать Координационный штаб по обращению с военнопленными.

Также напомним, что в Украине заработал Единый реестр пропавших без вести при особых обстоятельствах.

Отметим, что в настоящее время в Украине считаются без вести пропавшими при особых обстоятельствах почти 15 тысяч военных и 11 тысяч гражданских жителей.

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