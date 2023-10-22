Украинцам рассказали, что делать, если близкий человек пропал без вести

В случае исчезновения близкого человека украинцам следует уведомить об этом государственные органы, которые занимаются розыском.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Минреинтеграции.
Если пропал близкий человек, следует обратиться:
Если ваш близкий человек - военный, также стоит обратиться к:
Также можно обратиться в Международный Комитет Красного Креста за номером: 0 800 300 155.
В сентябре Кабмин внес коррективы в процедуру поиска пропавших без вести. Ранее этим занималось Министерство по реинтеграции временно оккупированных территорий, но теперь это поручили МВД.
При этом сам розыск без вести пропавших защитников будет проводить Генштаб ВСУ. Военные будут создавать спецгруппы, которые должен согласовывать Координационный штаб по обращению с военнопленными.
Также напомним, что в Украине заработал Единый реестр пропавших без вести при особых обстоятельствах.
Отметим, что в настоящее время в Украине считаются без вести пропавшими при особых обстоятельствах почти 15 тысяч военных и 11 тысяч гражданских жителей.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.