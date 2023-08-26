Українцям розповіли, що робити, якщо близька людина зникла безвісти

У випадку втрати зв’язку з рідними під час бойових дій слід повідомити про зникнення людини державним органам, які займаються їх розшуком.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Мінреінтеграції.
У такому випадку українцям радять звернутися:
Якщо ж зникла близька людина, яка є військовослужбовцем, то варто також звернутися до:
До того ж, можна звернутися до Міжнародного Комітету Червоного Хреста за номером: 0 800 300 155.
Нагадаємо, в МВС пояснювали, як отримати витяг про безвісти зниклого родича. На його підставі родичі зможуть звернутися до Пенсійного фонду, щоб отримати пенсію по втраті годувальника непрацездатним членам родини.
При цьому українців закликають не поширювати в соцмережах дані про осіб, що вважаються зниклими безвісти, адже це може їм зашкодити.
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