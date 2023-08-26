Українцям розповіли, що робити, якщо близька людина зникла безвісти

У такому випадку українцям радять звернутися:

до відділення Національної поліції з відповідною заявою і здати ДНК-матеріали;

до Національного інформаційного бюро на цілодобову гарячу лінію за номером 16-48 (для дзвінків з-за кордону +38 (044) 287-81-65 ) або через чат-боти у Telegram чи Viber;

(для дзвінків з-за кордону ) або через чат-боти у Telegram чи Viber; на гарячу лінію Уповноваженого зі зниклих безвісти: 0 800 339 247. У вихідні можна надсилати повідомлення у Viber і Telegram на номер: (095) 896-04-21.

Якщо ж зникла близька людина, яка є військовослужбовцем, то варто також звернутися до:

командування військової частини, де особа проходила службу, із запитом щодо надання результатів службового розслідування;

територіального центру комплектування та соціальної підтримки, з якого особу було призвано на військову службу, щодо надання інформації.

До того ж, можна звернутися до Міжнародного Комітету Червоного Хреста за номером: 0 800 300 155.

Зниклі безвісти в Україні

Нагадаємо, в МВС пояснювали, як отримати витяг про безвісти зниклого родича. На його підставі родичі зможуть звернутися до Пенсійного фонду, щоб отримати пенсію по втраті годувальника непрацездатним членам родини.

При цьому українців закликають не поширювати в соцмережах дані про осіб, що вважаються зниклими безвісти, адже це може їм зашкодити.

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