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Українців закликали не публікувати інформацію про зниклих безвісти

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Україна, Неділя 07 травня 2023 23:32
Українців закликали не публікувати інформацію про зниклих безвісти Фото: Українців закликали не публікувати інформацію про зниклих безвісти (GettyImages)
Автор: Каріна Левицька

Українців закликали не поширювати в соціальних мережах інформацію про осіб, що нині вважаються зниклими безвісти.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій.

"Рідні зниклих безвісти хапаються за будь-який шанс розшукати близьких, зокрема публікують дописи в соціальних мережах і телеграм-каналах. При цьому вказують персональні дані, що може нашкодити їхнім близьким", - повідомили в Мінреінтеграції.

Уповноважений зі зниклих безвісти закликав дотримуватися елементарної інформаційної безпеки. Зокрема:

  • не виставляти фото у військовій формі;
  • не вказувати номери частин;
  • звання;
  • та решту персональних даних.

У разі втрати зв’язку з людиною необхідно відразу звернутися до Уповноваженого та решти відомств.

Нагадаємо, раніше ми писали з чого почати пошук зниклих безвісти.

До того ж днями в Україні запрацював Єдиний реєстр зниклих безвісти.

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