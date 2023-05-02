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Як отримати витяг про безвісти зниклого родича: пояснення МВС

Новость на русском →
Вівторок 02 травня 2023 10:48
Як отримати витяг про безвісти зниклого родича: пояснення МВС Фото: у МВС пояснили, як отримати витяг про безвісти зниклого родича (Getty Image)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Для того, аби отримати витяг, який підтверджуватиме статус зниклого безвісти родича, українцям потрібно звернутися до МВС.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на та МВС.

Зазначимо, що сьогодні в Україні запрацював Єдиний реєстр зниклих безвісти осіб. Через місяць після того, як у реєстр внесли дані про зниклого, рідні зможуть отримати відповідний витяг, який підтверджуватиме його статус.

Витяги з Єдиного реєстру будуть надавати представники Департаменту інформатизації МВС.

Щоб отримати документ, потрібно звернутися до МВС (надіслати поштою за адресою м. Київ, вул. Богомольця, 10, МВС, або на електронну скриньку pgmia@mvs.gov.ua) із запитом та копіями документів, які засвідчують особу запитувача та ступінь споріднення зі зниклою особою.

На підставі витягу родичі зможуть звернутися до Пенсійного фонду, щоб отримати пенсію по втраті годувальника непрацездатним членам родини.

Раніше РБК-Україна пояснювало, з чого почати пошук осіб, які зникли безвісти.

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