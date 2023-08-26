Украинцам рассказали, что делать, если близкий человек пропал без вести

В случае потери связи с родными во время боевых действий следует сообщить об исчезновении человека государственным органам, которые занимаются их розыском.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Минреинтеграции.
В таком случае украинцам советуют обратиться:
Если же пропал близкий человек, который является военнослужащим, то следует также обратиться к:
К тому же, можно обратиться в Международный Комитет Красного Креста по номеру: 0 800 300 155.
Напомним, в МВД объясняли, как получить выдержку о без вести пропавшем родственнике. На его основании родственники смогут обратиться в Пенсионный фонд, чтобы получить пенсию по потере кормильца нетрудоспособным членам семьи.
При этом украинцев призывают не распространять в соцсетях данные о лицах, которые считаются пропавшими без вести, ведь это может им повредить.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.