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Украинцам рассказали, что делать, если близкий человек пропал без вести

Иллюстративное фото: украинцам рассказали, что делать, если близкий человек пропал без вести (Getty Images)
Автор: Елизавета Драбкина

В случае потери связи с родными во время боевых действий следует сообщить об исчезновении человека государственным органам, которые занимаются их розыском.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Минреинтеграции.

В таком случае украинцам советуют обратиться:

  • в отделение Национальной полиции с соответствующим заявлением и сдать ДНК-материалы;
  • в Национальное информационное бюро на круглосуточную горячую линию по номеру 16-48 (для звонков из-за границы +38 (044) 287-81-65) или через чат-боты в Telegram или Viber;
  • на горячую линию Уполномоченного по пропавшим без вести: 0 800 339 247. В выходные можно отправлять сообщения в Viber и Telegram на номер: (095) 896-04-21.

Если же пропал близкий человек, который является военнослужащим, то следует также обратиться к:

  • командованию воинской части, где лицо проходило службу, с запросом о предоставлении результатов служебного расследования;
  • территориальному центру комплектования и социальной поддержки, с которого лицо было призвано на военную службу, для предоставления информации.

К тому же, можно обратиться в Международный Комитет Красного Креста по номеру: 0 800 300 155.

Пропавшие без вести в Украине

Напомним, в МВД объясняли, как получить выдержку о без вести пропавшем родственнике. На его основании родственники смогут обратиться в Пенсионный фонд, чтобы получить пенсию по потере кормильца нетрудоспособным членам семьи.

При этом украинцев призывают не распространять в соцсетях данные о лицах, которые считаются пропавшими без вести, ведь это может им повредить.

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