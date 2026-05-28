Українцям приготували новий Митний кодекс як у ЄС: навіщо це потрібно

Митний кодекс України оновлять за правилами ЄС. Кабмін погодив відповідні зміни та передасть документ на розгляд парламенту.

РБК-Україна розповідає, як зміниться український кодекс та навіщо це потрібно.

Навіщо потрібні зміни

Як пояснив в коментарі РБК-Україна економіст Центру економічної стратегії Богдан Слуцький, оновлення Митного кодексу - один з важливих етапів вступу України в ЄС.

"Була проведена кропітка робота, купа нарад з європейськими колегами, протягом двох останніх років, щоб вийти на редакцію, яка дійсно зможе перетворити Україну на східну митницю ЄС. Але ще багато роботи попереду під час розгляду документа у Верховній Раді", - наголосив експерт.

За його словами, головна мета нового Митного кодексу - допомогти українським товарам виходити на ринок ЄС і зробити український бізнес успішнішим.

"На цьому шляху як багато можливостей, так і викликів", - додав Слуцький.

Що конкретно зміниться після ухвалення кодексу

Як розповіли у Мінфіні, Однією з головних змін стане повне оновлення митної термінології відповідно до регламентів Європейського Союзу.

Також запроваджуються нові підходи до процедур декларування, нарахування митного боргу, гарантій та звільнення від сплати мит.

Крім того, зміняться повноваження митних органів. Після набуття законом чинності митниця отримає право займатися оперативно-розшуковою діяльністю та проводити досудове розслідування у справах про контрабанду товарів.

Ще однією зміною стане оновлення системи авторизацій. Влада планує впровадити європейський підхід до ухвалення рішень і митного контролю, що має спростити взаємодію бізнесу з митними органами.

Що залишиться без змін

В уряді підкреслюють, що для громадян базові правила митного контролю збережуться. Система "єдиного вікна" продовжить працювати у звичному форматі без зупинки процесів.

Також збережуть дію вже видані авторизації. Безстрокові документи залишаться дійсними, а термінові працюватимуть до закінчення встановленого терміну або завершення відповідних операцій.

Що заявила Юлія Свириденко

Прем'єр-міністр України Юлія Свириденко повідомила в Telegram, що новий Митний кодекс запроваджує єдині з Європейським союзом правила у сфері митниці.

За її словами, документ передбачає нові підходи до митних процедур, авторизацій, гарантій, декларування та звільнення від мит.

Для українського бізнесу це має означати більш зрозумілі та прогнозовані умови роботи, спрощення логістики та швидшу адаптацію до європейського ринку.

При цьому, як зазначила Свириденко, для бізнесу та громадян зберігається безперервність чинних процесів, а система "єдиного вікна" продовжить функціонувати без змін.

Що буде далі

Наступним етапом стане розгляд законопроєкту у Раді та підписання документа президентом України. Після цього влада має підготувати зміни до інших законодавчих актів і розробити підзаконні документи для повноцінного запуску нового Митного кодексу.