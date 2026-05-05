В ЄС вперше відреагували на оновлення Цивільного кодексу в Україні

Про це заявила посол ЄС Катаріна Матернова на прес-брифінгу в Києві у відповідь на запитання РБК-Україна .

За словами посла, українське законодавство застаріле, оскільки останні зміни до нього вносилися ще за часів комунізму або невдовзі після нього. Тому існує об'єктивна потреба в реформуванні Цивільного кодексу.

"Але, очевидно, що найкращий шлях має бути знайдено через обговорення перед другим читанням (в парламенті - ред.)", - наголосила дипломат.

Водночас вона пояснила, що Євросоюз не регулює приватне чи сімейне право на своєму рівні. За винятком певних аспектів, які стосуються основних прав, ці питання самостійно вирішують держави-члени.

"Існує різноманітність положень приватного права, що застосовуються в різних юрисдикціях між Кіпром та Італією, Словаччиною чи Німеччиною", - додала Матернова.

Рада оновлює Цивільний кодекс

Верховна Рада наприкінці квітня ухвалила у першому читанні законопроєкт 15150 з новою редакцією Цивільного кодексу. Документ розміром 803 сторінки вносить багато змін в чинну редакцію. І ці зміни безпосередньо торкаються життя українців.