В ЄС вперше відреагували на оновлення Цивільного кодексу в Україні

21:30 05.05.2026 Вт
2 хв
Що в ЄС говорять про зміни, які пропонує український парламент?
aimg Роман Кот aimg Дмитро Левицький
В ЄС вперше відреагували на оновлення Цивільного кодексу в Україні Фото: Катаріна Матернова, посол ЄС в Україні (Віталій Носач, РБК-Україна)
Євросоюз визнає необхідність оновлення Цивільного кодексу України. Але питання приватного права кожна країна ЄС регулює самостійно.

Про це заявила посол ЄС Катаріна Матернова на прес-брифінгу в Києві у відповідь на запитання РБК-Україна.

За словами посла, українське законодавство застаріле, оскільки останні зміни до нього вносилися ще за часів комунізму або невдовзі після нього. Тому існує об'єктивна потреба в реформуванні Цивільного кодексу.

"Але, очевидно, що найкращий шлях має бути знайдено через обговорення перед другим читанням (в парламенті - ред.)", - наголосила дипломат.

Водночас вона пояснила, що Євросоюз не регулює приватне чи сімейне право на своєму рівні. За винятком певних аспектів, які стосуються основних прав, ці питання самостійно вирішують держави-члени.

"Існує різноманітність положень приватного права, що застосовуються в різних юрисдикціях між Кіпром та Італією, Словаччиною чи Німеччиною", - додала Матернова.

Рада оновлює Цивільний кодекс

Верховна Рада наприкінці квітня ухвалила у першому читанні законопроєкт 15150 з новою редакцією Цивільного кодексу. Документ розміром 803 сторінки вносить багато змін в чинну редакцію. І ці зміни безпосередньо торкаються життя українців.

Однак низка запропонованих змін викликала критику з боку суспільства. Як запевнив віцепрем'єр-міністр з європейської та євроатлантичної інтеграції України Тарас Качка, документ допрацюють до другого читання, щоб він отримав схвалення суспільства.

