Українцям пояснили, в яких платіжках буде ціна за новим тарифом на світло
Сьогодні Кабінет міністрів України встановив нову ціну на електроенергію. Це буде єдиний тариф для споживачів, який діятиме до 30 квітня наступного року.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на YASNO.
"Він (новий тариф, - ред.), вступає в силу з 1-го червня, тому рахунки за травень ще будуть зі старими цінами, а за червень (які ви отримаєте в липні) - з новими", - пояснили в компанії.
Щоб пояснити, з чого складається тариф на електроенергію, в YASNO зробили інфографіку та наочно показали ціну закупівлі електроенергії та вартість кожної послуги: постачання, передачі та розподілу.
"Новий тариф для населення - це рішення уряду, який спирається на розрахунки, ситуацію в нашій енергосистемі та майбутній опалювальний сезон. YASNO як постачальник лише приймає умови та робить свою справу: приймає показання, нараховує суму за електроенергію, виставляє рахунки та приймає платежі", - розповіли в компанії.
Нагадаємо, ми писали, що сьогодні в Україні підняли тариф на світло. Детальніше про те, що зміниться, та як можна зекономити на платіжках, можна дізнатись в матеріалі РБК-Україна.
Детальніше про причини такого рішення можна дізнатись у матеріалі "Вдруге через війну. Коли і на скільки можуть підняти тариф на світло".
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