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Українцям пояснили, в яких платіжках буде ціна за новим тарифом на світло

Україна, П'ятниця 31 травня 2024 20:37
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Українцям пояснили, в яких платіжках буде ціна за новим тарифом на світло Фото: в Україні встановили нову ціну на електроенергію (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

Сьогодні Кабінет міністрів України встановив нову ціну на електроенергію. Це буде єдиний тариф для споживачів, який діятиме до 30 квітня наступного року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на YASNO.

"Він (новий тариф, - ред.), вступає в силу з 1-го червня, тому рахунки за травень ще будуть зі старими цінами, а за червень (які ви отримаєте в липні) - з новими", - пояснили в компанії.

Щоб пояснити, з чого складається тариф на електроенергію, в YASNO зробили інфографіку та наочно показали ціну закупівлі електроенергії та вартість кожної послуги: постачання, передачі та розподілу.

Возможно, это изображение текст «Цина на електроенерю ! На прикладий Цини на е/еу Днипропетровсыкй области червни Каб.нет MiHiCTpiB встановив HOBİ Ц.Ни 0106.2024 тАРИФ ПОстаЧАЛЬНИКА YASNO* 0.17 ГРНЕКВТ·ГОД ТАРИФ HA ПОСлугИ 3 ПЕРЕДАЧТ HEK УКРЕНЕРГО тАРИФ ОПЕРАТОРА СИСТЕМи РОЗПОДИЛУХЖ ЦИНА ЗΑΚУΠИВЛИ EXE ГЕНЕРАЦИΙ 0,63 ГРНУКВТ ГОд 1.59 ГРНЕКВТ-ГОД Т-ГОД ВАГАЛЬНА ВАРТИСТЬ 5.07 ГРНЙКВТ·ГОД ギ 7.46 ГРНЕКВТ·ГОД -ГОД КОМПЕНСАЦИЯ ДЕРЖАВА ДОПЛАЧУЕ дЕРЖАВИ ギ 3,14 ГРНЕКВТ-ГОД ·ГОД ВсЬоГО: 4.32 4 32 ГРН Псля п.дНЯТТЯ тарифу для населення вартить послуг стачальника эминилась "Цίна прикладί дтЕК Днипровськй електромереж. Цна може иншою, ЯКЩО їНШОГо оператора асистемирозподилу. стеми розподиту. Регулятор встановлюе тариф окремо ДПР OCP.»

"Новий тариф для населення - це рішення уряду, який спирається на розрахунки, ситуацію в нашій енергосистемі та майбутній опалювальний сезон. YASNO як постачальник лише приймає умови та робить свою справу: приймає показання, нараховує суму за електроенергію, виставляє рахунки та приймає платежі", - розповіли в компанії.

Нагадаємо, ми писали, що сьогодні в Україні підняли тариф на світло. Детальніше про те, що зміниться, та як можна зекономити на платіжках, можна дізнатись в матеріалі РБК-Україна.

Детальніше про причини такого рішення можна дізнатись у матеріалі "Вдруге через війну. Коли і на скільки можуть підняти тариф на світло".

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